مقتل ثلاثة عناصر من الجيش السوري بكمين قرب الحدود اللبنانية

شفق نيوز/ قتل ثلاثة عناصر من الجيش السوري، يوم الأحد، إثر كمين قرب الحدود اللبنانية، وفقاً لما جاء في "تلفزيون سوريا".

فيما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "الصليب الأحمر اللبناني نقل الجثث إلى مستشفى الهرمل الحكومي".

وأشارت إلى أن "الأجهزة الأمنية اللبنانية باشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث والجهات المتورطة".

وفي سياق أمني آخر، أفادت مصادر أمنية، بأن مواطناً لبنانياً تعرض لاعتداء "وحشي" في منطقة الهرمل، بعد أن استدرجه عاملان سوريان إلى ورشة بناء، حيث تم طعنه بسكاكين والاعتداء عليه بآلات حادة على رأسه.

وأضافت المصادر، أن "المعتدين قاما بسرقة سيارة الضحية قبل الفرار، إلا أن السيارة عُثر عليها لاحقاً مقلوبة على طريق الهرمل – القصر، دون العثور على أي من المشتبه بهما داخلها".

وأوضحت المصادر، أنه "تم نقل الضحية إلى مستشفى البتول، حيث خضع لعمليات جراحية، وسط تقارير تشير إلى أن حالته حرجة، فيما تواصل السلطات اللبنانية عمليات البحث عن الجناة".