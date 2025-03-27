مقتل الناطق باسم "حماس" بقصف استهدف خيمته شمال غزة

شفق نيوز/ أفادت مصادر فلسطينية، فجر اليوم الخميس، بمقتل الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة نزوحه في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأكد المركز الفلسطيني للإعلام "استشهاد القانوع نتيجة القصف"، فيما لم تصدر حركة "حماس" تعليقًا رسميًا على مقتله حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلنت "حماس"، مقتل القيادي إسماعيل برهوم، عضو المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، إثر قصف إسرائيلي استهدف أحد أقسام مستشفى ناصر الطبي في خانيونس جنوبي القطاع، حيث كان يتلقى العلاج.

كما لقي عضو المكتب السياسي للحركة، صلاح البردويل، وزوجته، مصرعهما في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهما بمنطقة مواصي خانيونس قبل ذلك بيوم، وفق بيان صادر عن "حماس".

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، فقد أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ استئناف الحرب في 18 مارس الجاري عن مقتل 830 شخصًا وإصابة 1787 آخرين، لترتفع حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 50,183 قتيلاً و113,828 مصابًا.

ميدانيًا، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية، حيث نسف عددًا من المنازل قرب قرية أم النصر شمال القطاع، واستكمل السيطرة على 50% من محور صلاح الدين "نتساريم" وسط غزة.