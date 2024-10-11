مقتل اثنين من عناصر الجيش اللبناني باستهداف إسرائيلي في الجنوب

شفق نيوز/ أعلن الجيش اللبناني، يوم الجمعة، مقتل اثنين من جنوده في استهداف إسرائيلي لأحد مراكزه في جنوب البلاد، بعد أسبوع من مقتل جنديين آخرين بنيران إسرائيلية في الجنوب.

وقال الجيش في بيان إن إسرائيل استهدفت مركزا للجيش في بلدة كفرا جنوبي لبنان مما أدى إلى سقوط قتيلين و3 جرحى.

من جانبه، أدان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مركز الجيش في بلدة كفرا.

وقال ميقاتي: "المطلوب وقفة ضمير عالمية تضع حدا لهذا العدوان".

وقد أجرى ميقاتي اتصالا بقائد الجيش جوزيف عون معربا عن تعازيه في مقتل الجنديين وتمنياته بشفاء الجرحى.