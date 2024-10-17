مقاتلات أمريكية وبريطانية تقصف صنعاء وصعدة

شفق نيوز/ شنّت طائرات حربية أمريكية وبريطانية، فجر اليوم الخميس، غارات جوية "عنيفة" على مواقع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في صنعاء ومحافظة صعدة شمالي اليمن.

وتأتي هذه الغارات رداً على هجمات شنتها الجماعة على إسرائيل وسفن مرتبطة بها، دعماً للفصائل الفلسطينية في غزة.

وقال تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة الحوثي، إن مدينة صنعاء تعرضت لـ "ثلاث موجات من الغارات الجوية نفذتها طائرات"، ما وصفته بـ"العدوان الأميركي البريطاني".

وأفاد التلفزيون، بأن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بـ6 غارات مناطق التلفزيون، الحفا وجربان شمال وشرق وجنوب صنعاء"، وأضاف أن "9 غارات أخرى استهدفت منطقتي كهلان والعبلا شرقي مدينة صعدة".

من جهتها، نقلت قناة "إيه.بي.سي نيوز" عن مسؤولين أمريكيين القول إن الجيش الأمريكي قصف منشآت تخزين أسلحة تابعة للحوثيين في اليمن.

ونقلت عن مسؤول دفاعي أمريكي أن "قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت عدة ضربات جوية على العديد من منشآت تخزين الأسلحة التابعة للحوثيين المدعومين من إيران داخل المناطق التي يسيطرعليها الحوثيون في اليمن".

في السياق، ذكرت وكالة "سبوتنيك"، أن "الغارات استهدفت معسكر "الحفا" التابع لقوات الحرس الجمهوري سابقًا في شرق صنعاء، حيث تم تنفيذ 4 غارات، كما استهدفت 4 غارات أخرى معسكرات ومواقع عسكرية تابعة للجماعة في جبال شرق صعدة، من بينها معسكر "كهلان".

وتأتي هذه الضربات بعد تصريحات زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، الذي أعلن في وقت سابق أن قواته أطلقت أكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة على إسرائيل، خلال العام الماضي، واستهدفت 193 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، دعماً للفصائل الفلسطينية، بحسب قوله.

وبدأت أمريكا وبريطانيا، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، رداً على الغارات الجوية.

وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة، إلا أنها لم تنجح.