مفوضيتها: الوقود الأحفوري كلف أوروبا 3 مليارات يورو منذ بداية الحرب على إيران

شفق نيوز - لوكسنبورغ

صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الأربعاء، إن اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري كلفها 3 مليارات يورو إضافية في الأيام العشرة الأولى من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقالت فون دير لاين بكلمة القتها في لوكسنبروغ، إن عودة الاتحاد الأوروبي للوقود الأحفوري الروسي بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط سيكون "خطأ استراتيجيا"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد خيارات لخفض أسعار الطاقة.