مفاجأة غريبة في الصندوقين الأسودين للطائرة الكورية المنكوبة

شفق نيوز/ أفادت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، بأن الصندوقين الأسودين لطائرة "جيجو إير" التي تحطمت في 29 كانون الأول/ديسمبر توقفا عن التسجيل قبل أربع دقائق فقط من الحادث.

ويحتوي الصندوقان الأسودان، وهما مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة، على معلومات رئيسية حول الحادث الذي وقع في مطار موان الدولي في كوريا الجنوبية، وأدى إلى مقتل 179 شخصا.

وقالت وزارة النقل إن مسجل صوت قمرة القيادة تم تحليله في بادئ الأمر في كوريا الجنوبية وعندما تبين أن البيانات مفقودة جرى إرساله إلى المجلس الوطني الامريكي لسلامة النقل لتحليله.

وأضافت الوزارة أن مسجل بيانات الرحلة التالف نقل إلى الولايات المتحدة للتحليل بالتعاون مع المجلس الوطني الامريكي لسلامة النقل.

وكانت طائرة الرحلة رقم 7 سي 2216 قادمة من بانكوك عاصمة تايلاند إلى مطار موان في جنوب غربي كوريا الجنوبية وعندما حاولت الهبوط انحرفت عن المدرج وانفجرت إلى كرة من اللهب بعد اصطدامها بالجدار الخرساني.

يذكر أن الحادث وقع عندما انحرفت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 عن مدرج الهبوط لتصطدم بجدار وتتحول في لمح البصر إلى كرة من اللهب، فيما وصف بأسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق.