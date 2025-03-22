مع تصعيد العمليات ضد الحوثيين.. واشنطن ترسل حاملة طائرات ثانية للشرق الأوسط

شفق نيوز/ قررت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، يوم السبت، إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحملة الجوية المكثفة التي تشنها الولايات المتحدة ضد جماعة الحوثي في اليمن.

ووفقاً لموقع "بوليتيكو" الإخباري، فقد أصدر وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، توجيهاً بتمديد انتشار مجموعة حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" الضاربة، التي تنشط حالياً في البحر الأحمر، لمدة شهر إضافي على الأقل.

ومن المقرر أن تنضم إلى المجموعة في الأسابيع المقبلة حاملة الطائرات "كارل فينسون" برفقة مدمرات مرافقة، بعد إتمامها سلسلة من التدريبات المشتركة مع اليابان وكوريا الجنوبية في بحر الصين الشرقي.

ويعد هذا التحرك هو الثاني من نوعه خلال الأشهر الستة الماضية، لكنه الأول تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في وقت تؤكد فيه واشنطن أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تمثل أولوية استراتيجية للقوات البحرية والجوية الأميركية.

وهذا ونشر الرئيس ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، الأسبوع الماضي، تصريحاً أكد فيه أن الحوثيين المدعومين من إيران "سيتم القضاء عليهم بالكامل" بفعل الضربات الجوية الأميركية، مطالباً طهران بالتوقف عن تزويد الجماعة بالمعدات العسكرية.

ومنذ مساء السبت الماضي، يواصل الجيش الأميركي استهداف مدن ومواقع في اليمن، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبانٍ سكنية وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، فيما توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تتحمل إيران مسؤولية كل طلقة نار يطلقها الحوثيون في اليمن.

ويشن الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، هجمات بالصواريخ الباليستية والطيران المسير والزوارق البحرية ضد السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، في موازاة الحرب الاسرائيلية على غزة.