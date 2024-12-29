معلومات جديدة عن مصير القواعد الروسية في سوريا

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأحد، إن بلاده ليست على علم بمراجعة السلطات السورية للمعاهدات المتعلقة بقواعد موسكو العسكرية، ولم تتلق أي طلبات من دمشق لمراجعة الاتفاقات ذات الصلة.

وأوضح لافروف، في تصريحات صحفية: "يمكن أن نتحاور مع السلطات الجديدة في دمشق بشأن الحفاظ على قواعدنا وشروط عملها".

وأكد وزير الخارجية الروسي، عدم تلقي أي طلبات من سوريا لمراجعة الاتفاقات بشأن القواعد العسكرية الروسية في البلاد.

وأمس السبت، نفى مسؤول في مكتب العلاقات العامّة والإعلام في الإدارة العسكريّة السّوريّة، صحة الشائعات المتداولة عن "دخول قوّة من جهاز الأمن العام إلى قاعدة حميميم الرّوسيّة في اللاذقية.

وأفادت "غرفة عمليّات ردع العدوان"، بأنّ "جميع الأخبار الّتي تتحدّث عن دخول قوّات إدارة العمليّات العسكريّة إلى قاعدة حميميم بريف اللاذقية، عارية من الصّحة".