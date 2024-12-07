معظمهم أطفال ونساء .. 370 ألف نازح في سوريا بعد تجدد الاشتباكات

شفق نيوز/ أعلنت الأمم المتحدة، أن 370 ألف شخص على الأقل نزحوا منذ تجدد الاشتباكات في سوريا أواخر الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إن "معظم النازحين هم من النساء والأطفال"، مشيرا الى أن عشرات الآلاف لجأوا إلى شمال شرق سوريا.

وأضاف دوجاريك أنه مع وصول هذه المواقع إلى طاقتها الاستيعابية الآن، ينام الناس في الشوارع أو في سياراتهم في درجات حرارة تحت الصفر مع حلول فصل الشتاء.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن العديد من ملاجئ الطوارئ وصلت بالفعل إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.

وتسبب القتال أيضا في إلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية وتعطيل المساعدات الضرورية.

وتجددت الاشتباكات في سوريا في 27 نوفمبر الماضي بعد هجوم شنته المعارضة المسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام".