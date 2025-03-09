معظمهم بمجازر طائفية .. حصيلة مروعة لضحايا مواجهات الساحل السوري

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة المواجهات في الساحل السوري إلى أكثر من 1000 قتيل.

وقال المرصد السوري، إن "حصيلة الخسائر البشرية في أحداث الساحل السوري بلغت 1018 شخصا".

وأوضح المرصد، أن "بين القتلى 745 مدنيا جرى تصفيتهم في مجازر طائفية"، مؤكدا "سقوط 125 من الأمن العام وعناصر وزارة الدفاع وقوات رديفة".

واشار الى انه "ومن بين القتلى 148 مسلحا من فلول النظام السابق المتمردين والموالين لهم من أبناء الساحل".

وشهدت منطقة الساحل السوري ايام دامية، حيث أعلنت قوات الأمن السورية أنها تخوض اشتباكات مع مجموعات مسلحة من ما اسمتها "فلول النظام السابق".

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم السبت، أن القوات السورية مستمرة بملاحقة أتباع النظام السابق، فيما أكدت أن الأوضاع تحت السيطرة.