معركة دموية في اليمن بسبب "القات".. قتيلان و5 مصابين

شفق نيوز/ قتل مدنيان يمنيان وأصيب 5 آخرون بجروح، نتيجة إطلاق نار وقع داخل سوق شعبي في محافظة تعز، بعد خلاف نشب بين بائع نبتة "القات" وأحد المشترين.

وقال موقع "إرم نيوز"، إن "مسلحا اقتحم، (مساء الأحد) سوق القبة الشعبي بالمدينة، فاتحا النار من سلاحه الشخصي على أحد باعة القات، ما أدى إلى مقتل البائع إضافة إلى مقتل شخص آخر وإصابة 5 آخرين بجروح، بينهم طفل".

وبحسب سكان محليين، فإن الشاب المسلح الذي اقتحم السوق، هو نجل شخص آخر دخل في مشادة مع أحد باعة "القات" في وقت سابق من مساء الأحد، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتطلق عليه النار.

وذكر السكان أن الرجل اشترى نبات "القات"، ثم حاول إعادته للبائع بعد بضع ساعات، وهو ما رفضه الأخير بحدة، لينشب نزاع بين الطرفين، تطور إلى استخدام المشتري مسدسه الخاص في محاولة إجبار البائع على إعادة الثمن إليه.

وتشير المعلومات الواردة، إلى أن اثنين من أفراد إحدى الوحدات الأمنية، كانا متواجدين في السوق أثناء الحادثة، وطالبا المشتري بتسليم سلاحه، غير أنه رفض ذلك، ما أدى إلى إطلاق النار على إحدى قدميه، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات.

وعقب ساعات من الحادثة، عاد أحد أبناء الرجل المصاب إلى السوق للانتقام من بائع القات، بواسطة سلاح "كلاشينكوف"، ما تسبب في مقتل البائع وشخص آخر وعدد من المصابين.

وأكدت شرطة تعز، اليوم الإثنين، ضبط المتهم بعد عملية تعقب وملاحقة، انتهت باشتباك مسلح معه، ما أدى إلى إصابته.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صورته كاميرات المراقبة، للحظة إطلاق النار التي شهدها السوق الشعبي في تعز.

و"القات" هو نبات شجري يتم مضغه في بعض الدول مثل اليمن والصومال وجنوب شرق آسيا، يحتوي على مركبات منبهة تُحفز الجهاز العصبي وتزيد من اليقظة والطاقة.

يتم تناول أوراق القات بشكل تقليدي في هذه المناطق كجزء من الثقافة الاجتماعية، حيث يجتمع الأشخاص لمضغه لفترات طويلة.

ويعتبر "القات" من المواد التي تُسبب الإدمان وتؤثر سلبًا على الصحة العقلية والجسدية، وقد تسبب مشاكل اجتماعية واقتصادية بسبب تأثيراته.