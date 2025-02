مظاهرات حاشدة في كاليفورنيا ضد خطط ترامب للترحيل الجماعي

شفق نيوز/ تظاهر الآلاف جنوب كاليفورنيا، بما في ذلك وسط مدينة لوس أنجليس ضد خطط الترحيل الجماعي التي يعتزم الرئيس الأمريكي تنفيذها

وتجمع المتظاهرون في الصباح في شارع أولفيرا التاريخي في لوس أنجليس، الذي يعود تاريخه إلى الحكم الإسباني والمكسيكي، قبل أن يسيروا نحو مبنى البلدية. وطالبوا بإصلاح قوانين الهجرة وحملوا لافتات تحمل شعارات مثل "لا أحد غير قانوني".

وبحلول الظهيرة، أغلق المتظاهرون جميع حارات الطريق السريع 101، مما تسبب في ازدحام مروري في كلا الاتجاهين وعلى الشوارع السطحية

واستغرق الأمر أكثر من خمس ساعات لإعادة فتح الطريق السريع بالكامل، وفقا لما ذكره الليفتنانت مات جوتيريز بشرطة الطرق السريعة بكاليفورنيا مساء الأحد.

وقالت شرطة الطرق السريعة وشرطة لوس أنجليس إنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات اعتقال.

كما تظاهر المئات في مدينة ريفرسايد. وأطلق السائقون أبواق سياراتهم وصاحوا دعما للمتظاهرين الذين كانوا يلوحون بالأعلام.

