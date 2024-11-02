مصر: هجمات الحوثيين كبدتنا خسائر بـ6 مليارات دولار

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، عن تداعيات هجمات الحوثيين على السفن التجارية المارة عبر باب المندب وجنوب البحر الأحمر على بلاده.

وقال خلال استقباله سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، إن تداعيات هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تمر من خلال باب المندب وجنوب البحر الأحمر، كبدت الاقتصاد المصري خسائر بالغة لعوائد قناة السويس تقدر بنحو 6 مليارات دولار أمريكي.

وأكد وزير الخارجية المصري لدومينغيز اهتمام مصر البالغ بنطاق عمل المنظمة البحرية الدولية، والتي تشمل الموضوعات المرتبطة بالشحن والنقل البحري، وفق بيان نشر على موقع الخارجية المصرية.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، باشرت جماعة الحوثي استهداف سفن قالت إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هجماتها تأتي تضامنا مع غزة.

ووسعت الجماعة هجماتها باستهداف سفن أميركية وبريطانية بعد بدء الدولتين تنفيذ غارات في اليمن.

ومنذ مطلع العام الجاري 2024، تواصل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا غاراتها على مواقع تحت سيطرة الحوثيين في اليمن، ردا على هجمات الجماعة التي تشنها في البحر الأحمر وخليج عدن.