مصر.. مقتل سائح أجنبي وإصابة آخر بهجوم سمكة قرش في مرسى علم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيئة المصرية، اليوم الأحد، مقتل سائح وإصابة آخر بهجوم سمكة قرش في منتجع مرسى علم على البحر الأحمر.

وبحسب الإعلام المصري، أصدرت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد قرارًا برفع حالة الاستعداد في محميات البحر الأحمر لمتابعة حادث هجوم سمكة قرش بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة في منطقة شمال مرسى علم، مع تشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية للوقوف على أسباب الحادث.

وأضافت وزارة البيئة في بيانها أنها تلقت بلاغًا بتعرض اثنين من الأجانب لحادث هجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسى علم، مما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الآخر، وتم إيداعهم مستشفى بورتو غالب.

وشددت فؤاد على أن التعامل مع الحادث يتم في إطار الإجراءات العاجلة لوزارة البيئة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر.

وأعلنت الوزيرة أنه سيتم إغلاق المنطقة ومنع السباحة من منطقة السقالات لمدة يومين اعتبارًا من غدٍ الاثنين، خاصة في ظل وجود تعليمات مشددة مسبقة تم نشرها بمنع السباحة من على السقالات، وسيتم إجراء المتابعة لمراعاة استقرار الأوضاع في موقع الحادث ومناطق المسح المستهدفة.