مصر.. شاب يقتل اخته بعد زواج "عُرفي"

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام مصرية، يوم الخميس، بأن شاباً أقدم على قتل شقيقته في جريمة مروعة بمحافظة المنيا جنوبي البلاد، بسبب زواجها عرفيا مع رفعها دعوى خلع من زوجها الأول.

ووفق مواقع مصرية، وقعت الجريمة بمدينة ملوي بمحافظة المنيا، حيث تشاجر الشاب مع شقيقته داخل منزلها بسبب زواجها عرفيا من أحد الأشخاص، رغم إقامتها دعوى خلع ضد زوجها الحالي ولم يصدر حكم قضائي نهائي حتى الآن، ما أثار حفيظته وأقبل على قتلها بسكين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا بوقوع الجريمة المروعة وانتقل رجال المباحث والإسعاف لموقع الحادث، وتبين قتل الشاب لشقيقته، وألقي القبض عليه والتحفظ على السلاح المستخدم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبس الشاب 4 أيام على ذمة التحقيقات.