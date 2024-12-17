مصر تنفي زيارة نتنياهو

شفق نيوز/ نفى مصدر مصري مطلع، ما زعمته تقارير إعلامية عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القاهرة.

وجاء النفي في خبر عاجل بثه التلفزيون الرسمي المصري مساء اليوم الثلاثاء.

كما نفى الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه الأنباء.

وكانت رويترز قد نقلت عن مصادر قولها إنه من المتوقع توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة.

وتحاول مصر وقطر والولايات المتحدة التوسط بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة في القطاع منذ أكثر من عام.