مصر.. تفكيك 3 عصابات تحتال على المواطنين بتطبيق FBC

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاث تشكيلات عصابية تحتال على المواطنين إلكترونياً، من خلال منصات تشبه "FBC" بعد تقدم مواطنين ببلاغات ضدها.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية في بيان، أنه "استكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين وضبط عناصر التشكيل العصابي القائم منصة FBC الإلكترونية فقد تم رصد ثلاث تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى (GME – RGA – BTS) عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت".

وأضافت أنه "تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد القائمين على تلك المنصات لاستيلائهم على أموالهم بلغ إجماليها قرابة 12 مليون جنيه (قرابة 15 ألف دولار)".

وتابعت أنه "أمكن ضبط المتورطين بتلك المنصات كافة وعددهم 39 شخصاً وبحوزتهم كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية – عدد من السيارات – مشغولات ذهبية – عدد من الهواتف والحواسب المحمولة".

ولفتت إلى أنه "بلغ إجمالي قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)".

وبحسب البيان فقد "تبين أن تلك المنصات مرتبطة بتشكيل عصابي بالخارج يقوم بإنشاء تلك المنصات وتشغيلها بعدة دول من ضمنها مصر وتحويل متحصلات المبالغ المستولى عليها للخارج بعد تحويلها لعملات رقمية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية".

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات مجهولة المصدر التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والاحتيال وفقدان أموالهم.