مصر.. انفجار أسطوانة غاز يدمر عقاراً ويقتل 10 أشخاص

شفق نيوز/ أفادت مصادر طبية مصرية، يوم الإثنين، بمقتل 10 أشخاص اثر انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق في حي كرداسة بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بسقوط عقار بشارع المحول في كرداسة.

وذكر شهود عيان، أن انفجار أسطوانة غاز وراء سقوط العقار، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان سبب انهيار العقار.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه تم نقل الضحايا للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.