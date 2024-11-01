مصرع 8 أشخاص بانهيار سقف إسمنتي بمحطة قطارات شمال صربيا (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الصربية، يوم الجمعة، عن انهار سطح إسمنتي فوق مدخل محطة للقطارات في مدينة نوفي ساد في شمال صربيا، ما أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص على الأقل.

وقال وزير الداخلية الصربي إيفيتشا داتشيتش إن أربعة أشخاص آخرين على الأقل نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة، بينما تمكّن رجال الإنقاذ من التواصل مع شخصين لا يزالان مدفونين تحت أكوام من الخرسانة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عشرات الأشخاص على الأرجح أصيبوا بجروح.

وتم إرسال سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ الأخرى إلى محطة وسط المدينة حيث كانت الجرافات تزيل الأنقاض والحطام بحثًا عن ناجين.

وأظهرت محطات التلفزيون المحلية فرق إنقاذ في موقع الحادث، وكان من بينها طاقم طبي يجهز النقالات في مكان قريب. كما كانت هناك معدات ثقيلة لإزالة الأنقاض أمام المحطة.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة أشخاصاً يتنقلون ويتحركون داخل وخارج المبنى ويجلسون على مقاعد في يوم مشرق ومشمس قبل أن ينهار الهيكل الخرساني عليهم فجأة.

وقال داتشيتش إن عملية الإنقاذ كانت "صعبة للغاية" وأنها ستستمر لعدة ساعات أخرى على الأقل.

وذكر رئيس الوزراء الصربي ميلوس فوتشيفيتش "هذه جمعة سوداء بالنسبة لنا، وبالنسبة لكل صربيا".

وأضاف فوتشيفيتش أن السطح تم بناؤه في عام 1964 وأن التحقيق جارٍ لتحديد ما حدث ومن المسؤول عن هذه المأساة. وكان قد تم تجديد المبنى مؤخراً.