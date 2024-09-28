مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة للوقود في روسيا

شفق نيوز/ لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 11 آخرون جراء انفجار في محطة للوقود بضواحي مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية في شمال القوقاز.

وقال أليكسي كوزنيتسوف مساعد وزير الصحة الروسي، في تصريح له اليوم السبت، إن 4 مصابين يتلقون العلاج أحدهم في حالة خطيرة، و3 آخرين في حالة متوسطة.

وأضاف أن 3 مصابين آخرين خرجوا من المستشفى، بينما تلقى 4 آخرون الإسعافات في مكان الحادث.

ووقع انفجار أعقبه حريق في محطة الوقود على الطريق السريع الفيدرالي في ضواحي محج قلعة، وأسفر عن تدمير مبنى المحطة قبل أن يمتد إلى مطعم مجاور ومركز لصيانة السيارات.