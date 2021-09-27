مصرع وإصابة أربعة زائرين عائدين من كربلاء بحادث سير غربي ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الاثنين، بمصرع وإصابة 4 زائرين عائدين من كربلاء، غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حادث سير وقع بين باص كبير وآخر صغير (منشأة وكيا) على الطريق الدولي السريع الرابط بين محافظتي ذي قار والمثنى غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، وادى لمصرع زائرين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطرة".

وبين المصدر، أن "جميع المتوفين والمصابين من محافظة البصرة اقصى جنوبي البلاد".

وتابع، أن" قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما والجرحى إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج ".