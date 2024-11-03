مصرع شخصين وإصابة العشرات بحريق في منشأة لإنتاج الغاز بأفغانستان

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في أفغانستان، يوم الأحد، أن حريقا مدمرا اندلع في منشأة لإنتاج الغاز في منطقة باجمان بالعاصمة كابل مما أسفر عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وأضافت الهيئة اليوم الأحد، في بيان أن الحادث تسبب أيضا في أضرار مالية كبيرة تتجاوز المليون دولار.

وأشار البيان إلى أن الحريق أدى إلى دمار واسع النطاق، وتناثر شظايا صهريج الغاز في دائرة نصف قطرها كيلومتران، وتكبد السكان خسائر مالية، بسبب الأضرار الناجمة عن الحريق الضخم.

وقدر مسؤولون أن حصيلة القتلى والمصابين أولية وربما ترتفع، في حين تحقق فرق مشتركة حاليا في سبب الحريق.