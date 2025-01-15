مصرع ثلاثة أشخاص بتحطم طائرة للشرطة الإيرانية

شفق نيوز/ تعرضت طائرة تدريب صغيرة تابعة للشرطة الإيرانية، يوم الأربعاء، لحادث جوي بالقرب من مدينة رشت، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها.

وأفاد المركز الإعلامي التابع للشرطة في بيان، بوقوع حادث جوي لطائرة تدريب خفيفة قرب مدينة رشت مركز محافظة جيلان، نتيجة عطل فني.

وأشار البيان إلى أن الحادث أسفر عن مصرع الطيار ومساعده ومهندس الطيران.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر أنه تم على الفور إیفاد القوات العملياتية في محافظة جيلان إلى مكان الحادث برفقة 4 سيارات إسعاف ومعدات إنقاذ.