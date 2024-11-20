مصادر أميركية: أجواء الاجتماع بين هوكستين وبري كانت إيجابية

شفق نيوز/ أفادت مصادر أميركية، يوم الأربعاء، بأن أجواء الاجتماع الثنائي بين المبعوث الأميركي آموس هوكستين ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كانت إيجابية وأفضل من الاجتماع الأول.

وأضافت المصادر لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "هوكستين سيطرح على إسرائيل ورقة أميركية تؤكد تفهم واشنطن لحق إسرائيل بالإنفاذ الصارم في حال أي انتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية مع لبنان".

وقبل ساعات، أشاد هوكستين بالأجواء الإيجابية التي سادت محادثاته في بيروت بشأن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

وأكد هوكستين عقب لقائه مع رئيس مجلس النواب اللبناني إحراز تقدم، مشيرا إلى أنه سيواصل جهوده في إسرائيل لإنهاء تفاصيل الاتفاق.

ووصل هوكستين إلى بيروت، صباح الثلاثاء، لاستكمال بحث مسودة الحل التي تسلمها رئيس مجلس النواب نبيه بري سابقا.

وكان موقع "أكسيوس" قد ذكر في وقت سابق أن رد حزب الله على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان كان "نعم"، لكن المحادثات مستمرة.

وفي نفس السياق، وصفت القناة 13 الإسرائيلية المؤشرات القادمة من لبنان بشأن المقترح الأميركي بالجيدة حتى الآن، مشيرة إلى أنه "لا توجد إيجابية نهائية بعد".