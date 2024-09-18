مصادر: الموساد وصل لـ "البيجر" قبل أن يتسلمها حزب الله

شفق نيوز/ أفادت مصادر مطلعة، يوم الثلاثاء، بأن جهاز الموساد الإسرائيلي تمكن من اعتراض شحنات أجهزة اتصال كانت موجهة إلى حزب الله، قبل أن تصل إلى الحزب.

ووفقاً لمصادر خاصة بقناة سكاي نيوز عربية، فقد قام الموساد بإدخال مادة PETN شديدة الانفجار على بطاريات الأجهزة، ثم أعاد تسليمها إلى هدفها.

وبحسب تأكيدات من مصدرين مستقلين، فإن العملية التي نفذها الموساد تضمنت زرع مادة متفجرة قوية داخل الأجهزة، خاصة بالقرب من البطاريات، مبينة أن هذه المادة، التي تُعتبر من بين أقوى المواد المتفجرة، قادرة على إحداث انفجارات كبيرة حتى بكميات ضئيلة.

وعُلم، من المصادر، أن الأجهزة قد تعرضت لارتفاع درجة الحرارة نتيجة الضغط المفرط، مما أدى إلى انفجارها عند درجات حرارة منخفضة.

المصادر أكدت أن الأجهزة التي تم اعتراضها كانت تتضمن نظاماً يمكنه إرسال رسائل إلى آلاف الأجهزة في وقت واحد. وقد استغل الموساد هذا النظام لتفجير الأجهزة عند وصولها إلى حزب الله. والمعلومات المتوفرة لدى سكاي نيوز، تشير إلى أن الموساد كان على دراية بالأزمة التي تواجهها شبكة اتصالات حزب الله، والتي قد تكون قد أُثِيرت عمداً من قبل الموساد أو استُغِلَت لصالحه.

وما زال الغموض يكتنف كيفية وصول الموساد إلى هذه الأجهزة، لكن من المؤكد أن العملية تعكس قدرة إسرائيلية متقدمة على التلاعب والتسلل إلى الشبكات الأمنية لحزب الله، مما يبرز استمرار الصراع والتوتر بين الأطراف المعنية، وفق تقرير المحطة.