مشروع قانون في الكونغرس لتقييد صلاحيات ترامب بشأن "الرسوم الجمركية"

شفق نيوز/ كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، يوم الأربعاء، عن وجود ما لا يقل عن 12 عضواً من الحزب الجمهوري في الكونغرس يعتزمون التوقيع على مشروع قانون يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقاً للموقع فإن هذه الخطوة تمثل انشقاقاً واضحاً داخل الحزب الجمهوري، في ظل تهديد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد المشروع إذا تم تمريره في الكونغرس.

وقال بيكون لـ"أكسيوس"، إن "من بين الموقعين حتى الآن النائبين الجمهوريين جيف هيرد ودان نيوهاوس، إلى جانب عضوين من الحزب الديمقراطي"، مشيراً إلى "وجود عشرة نواب جمهوريين آخرين أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى المشروع".

وينص مشروع القانون على أن أي رسوم جمركية يفرضها الرئيس تنتهي تلقائياً بعد 40 يوماً ما لم يصادق الكونغرس عليها. كما يمنح الكونغرس صلاحية تمرير قرار يعارض الإبقاء على تلك الرسوم في أي وقت.

وأكد بيكون أنه لا يستعجل طرح المشروع للتصويت حالياً، لكنه لا يستبعد مستقبلاً الدفع به للتصويت في مجلس النواب. وقال: "لا أعتقد أن ذلك سيكون ممكنًا خلال الشهر المقبل، ربما خلال الشهرين القادمين. أريد أن يظل المشروع مطروحًا، ومع الأخذ بعين الاعتبار تحركات سوق الأسهم، والتضخم، والبطالة، قد يكون هذا النهج قابلاً للتنفيذ".

وأشار بيكون أيضاً إلى أنه قد يلجأ إلى تقديم "عريضة تجاوز" – وهي خطوة إجرائية تتيح لأي مشروع قانون أن يُطرح للتصويت إذا حصل على توقيع 218 نائباً، متجاوزاً بذلك قيادة المجلس.