إيران: ندرس مشاريع دفاعية مشتركة مع العراق عبر "المقاومة" والجيوش النظامية

شفق نيوز/ صرّح مسؤول إيراني كبير، اليوم الجمعة، إن طهران وبغداد تدرسان مشاريع دفاعية مشتركة عبر مجموعات المقاومة وحتى الجيوش النظامية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الإيراني قوله : من المرجح أن تحتاج طهران إلى إرسال معدات عسكرية وصواريخ وطائرات مسيرة إلى سوريا.

وأضاف أن القرار متروك لسوريا وروسيا لتكثيف الضربات الجوية في المرحلة الراهنة.

كما أشار المسؤول إلى أن، طهران تقدم معلومات مخابراتية ودعماً يتعلق بالأقمار الاصطناعية إلى سوريا.

وتابع القول : طهران اتخذت كل الخطوات اللازمة لزيادة عدد مستشاريها العسكريين ونشر قوات في سوريا