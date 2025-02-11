مسؤول أمني يتحدث عن الاشتباكات بين القوات السورية وحزب الله

شفق نيوز/ أصدر قائد المنطقة الغربية في إدارة أمن الحدود السورية مؤيد السلامة، بياناً بشأن الاشتباكات الحدودية مع لبنان، فيما أكد أن الحدود مع سوريا أصبحت ممراً لتجارة المخدرات ونقل الأسلحة.

وقال السلامة في البيان، أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "جرت خلال الأسبوع الفائت اشتباكات مع عصابات التهريب المسلحة في قرى حاويك وجرماش ووادي الحوراني وأكوم السورية، أثناء حملة تمشيطٍ أطلقناها لضبط حدود البلاد الغربية من عمليات التهريب".

وأضاف المسؤول السوري، أنه "تتبع معظم عصابات التهريب على الحدود اللبنانية حزب الله، الذي بات يشكل تهديداً بتواجده على الحدود السورية من خلال رعايته لمهربي المواد المخدرة والسلاح"، حسب قوله.

وأشار إلى أن "النظام البائد قام بدوره أيضاً بتحويل الحدود السورية - اللبنانية لممرات لتجارة المخدرات بالتعاون مع حزب الله، مما ساعد بتعزيز تواجد عصابات التهريب المسلحة في المنطقة الحدودية".

بدورها، ذكرت وكالة "سانا"، أن "القوات السورية أعلنت أنها تمكنت أثناء حملة التمشيط من ضبط عدد كبير من مزارع ومستودعات ومعامل صناعة وتعليب مواد الحشيش وحبوب الكبتاغون، بالإضافة لمطابع تختص بطباعة العملة المزورة، حيث كانت هذه المنطقة تمثل الشريان الاقتصادي لهذه العصابات، كما ضبطت العديد من شحنات السلاح والمواد المخدرة في المناطق الحدودية مع لبنان، والتي كانت في طريقها للعبور".

وأوضح البيان، "ونؤكد أننا لم نستهدف الداخل اللبناني، على الرغم من القصف الذي طال وحداتنا من قبل حزب الله، واقتصرت عملياتنا على القرى السورية المحاذية، واستهدفت عصابات التهريب المسلحة ومن قاتل معهم من فلول وجماعات مسلحة، ووضعنا خطة متكاملة لضبط الحدود بشكل كامل، تراعى فيها التحديات الموجودة، وتسهم في حماية أهلنا من جميع الأخطار التي تستهدفهم"، بحسب "سانا".