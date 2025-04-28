مسؤول إسرائيلي: نتنياهو يخطط لإنهاء حرب غزة في أكتوبر

شفق نيوز/ كشف أمني إسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يخطط لإنهاء حرب غزة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية عن المسؤول الأمني، أنه "إذا تهيأت الظروف وتحققت الأهداف فإن الحملة ستنتهي قبل ذلك".

وقال المسؤول إنه أجرى اليوم الاثنين، محادثات مغلقة مع نتنياهو وقال أن الأخير يخطط لإنهاء الحرب في غزة بحلول شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وبحسب قوله، من المهم التأكيد على أن هذا هو "الحد الأقصى للموعد المستهدف"، وإذا تهيأت الظروف وتم تحقيق الأهداف، فإن الحملة ستنتهي قبل ذلك. وبحسب المصدر فإن السبب هو أن الحرب لن تستمر أكثر من عامين.

ورفضت إسرائيل مقترحات وقف إطلاق النار التي تتضمن بقاء حماس في قطاع غزة. وصرح مصدر سياسي إسرائيلي أن "سبب عدم بدء حرب شاملة بعد وقف إطلاق النار، بل عملية تدريجية فقط، ينبع من الفرصة التي أردنا منحها للمفاوضات لإطلاق سراح الرهائن. نريد استنفاد جهودنا لإعادة الرهائن، وهذا ما يؤثر على مسارات العمل. ما زلنا نسعى جاهدين لإطلاق سراح الرهائن في الاتفاق، لكن صبرنا ليس بلا حدود".

وأشار المصدر إلى أن قطر كان لها تأثير سلبي على المفاوضات في الآونة الأخيرة.

وفي إشارة إلى المقترحات الجديدة، قال المصدر: "تطرح بعض الدول العربية أفكارا مثل وقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات. لا أمل لنا في الموافقة على هدنة مع حماس تسمح لها بإعادة التسلح والتعافي ومواصلة الحرب ضد دولة إسرائيل بضراوة أكبر".