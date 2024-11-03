مسؤول روسي: سيغتالون ترامب إذا تدخل في حرب أوكرانيا

شفق نيوز/ قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الأحد، إن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لن يتمكن من إيقاف النزاع في أوكرانيا حال فوزه، وإن حاول، فقد يتعرض لعملية اغتيال.

وأضاف مدفيديف في منشور على تطبيق "تلغرام" اليوم، أن ترامب، الذي يطلق عبارات مبتذلة مثل "سأعرض صفقة" و"لدي علاقة ممتازة مع فلان"، سيضطر إلى الامتثال لجميع قواعد النظام.

وأوضح أنه لن يتمكن من إيقاف الحرب، لا في يوم، ولا في ثلاثة أيام، ولا حتى في ثلاثة أشهر. وإن حاول ذلك، فقد يصبح " آخر"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي الذي اغتيل عام 1963، بحسب ما جاء عبر موقع "روسيا اليوم".

وأكد مدفيديف أن "الشيء الوحيد المهم في حسابات واشنطن هو مقدار الأموال التي سيحصل عليها الرئيس الجديد من أجل حرب الآخَرين البعيدة"، أي مقدار المال الذي سيذهب إلى المجمع الصناعي العسكري الأمريكي ولدعم ما وصفه بـ"النظام الأوكراني الفاسد".

وختم قائلًا، "إنه في ظل هذه الظروف، يبقى الاستمرار في تدمير النظام النازي في كييف هو أفضل طريقة لجعل يوم الـ5 من نوفمبر ممتعًا للمرشحين لأعلى منصب في الولايات المتحدة"، وفق تعبيره.