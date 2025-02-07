مسؤول الشرق الأوسط بإدارة بايدن مُعرّض للتحقيق بسبب "سياساته الفاشلة"

شفق نيوز/ طلب عضو بارز في الكونغرس الأميركي، التحقيق مع بريت ماكغورك مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن، فيما وصفه بسياسات الشرق الأوسط "الفاشلة".

وفي رسالة إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية الجديد براين ماست، طلب النائب الجمهوري، جو ويلسون، إجراء تحقيق رسمي في حق بريت ماكغورك واستدعائه بشهادته أمام الكونغرس.

وجاء في الرسالة: "حقيقة أن شخصا ما يخطئ باستمرار، بطرق عرضت الأمن القومي الأميركي للخطر، استمر في تشكيل السياسة بين الإدارات المختلفة يكشف عن مشكلة كبيرة في المؤسسة الخارجية".

وشارك ماكغورك في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لعقود عبر العديد من الإدارات، بدءا من قرار الرئيس السابق جورج دبليو بوش التدخل في العراق.

في عهد الرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017)، قاد ماكغورك جهود الولايات المتحدة لمساعدة التحالف العالمي ضد داعش، لكنه استقال خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى (2017-2021) بسبب انسحاب القوات الأميركية من المهمة في شمال غرب سوريا.

وفي الآونة الأخيرة، في عهد جو بايدن، روج ماكغورك لسياسة إقليمية للعودة إلى "الأساسيات" وابتعدت عن الموقف "المتشدد" الذي وضعته إدارتا بوش وأوباما خلال حرب العراق والانتفاضات العربية.

وفي رسالته إلى ماست، اتُهم ماكغورك بقيادة الجهود الأميركية "للتطبيع" مع نظام الأسد، وهو ما لم يحدث رسميا على الرغم من الموقف المتساهل مع قيام شركاء واشنطن العرب بإعادة سوريا بشكل متزايد إلى الحظيرة العربية.