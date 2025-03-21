مسؤولون أوروبيون يشكون من "برود" أمريكي: تناول فنجان قهوة يتطلب موافقات رسمية

شفق نيوز/ أفاد موقع "ديفينس نيوز"، يوم الجمعة، بأن وزارة الدفاع الأمريكية تتعامل بـ"برود" مع المسؤولين الأوروبيين إلى حد أنهم لا يستطيعون "تناول فنجان قهوة" مع نظرائهم الأمريكيين من دون موافقات رسمية.

وذكر الموقع، أن "المسؤولين الأوروبيين يتحدثون عن البرودة التي شعروا بها على المستوى الشخصي من جانب البنتاغون تجاه أوروبا".

وقال بعض المسؤولين العسكريين الأوروبيين إنه "أصبح من الصعب للغاية عقد اجتماعات مع زملاء في وزارة الدفاع الأمريكية، حتى رغم وجود اتصالات بينهم منذ فترة بعيدة".

وأشار إلى أن "بعض المسؤولين العسكريين الأوروبيين يشتكون من أن نظرائهم الأمريكيين بات عليهم الآن طلب الإذن من رؤسائهم حتى قبل الاجتماع بشكل غير رسمي مع الأوروبيين على فنجان من القهوة أو الغداء".

وعلى خلفية التقارير حول الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من أوروبا، قال أحد المسؤولين للموقع إنه "خلال زيارة أمين عام الناتو إلى واشنطن، تم التأكيد له على أن هذه القوات ستبقى في مكانها في الوقت الحالي ولن يتم سحبها".

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مصادر في الدوائر الدبلوماسية، ان "السياسيين الأوروبيين يتوقعون انسحاب 20 ألف جندي أمريكي من المنطقة".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد انتقد مرات كثيرة أوروبا بسبب مساهمتها المنخفضة في قدرة حلف "الناتو" الدفاعية وطالب جميع الدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لتقليص وجودها العسكري في أوروبا حتى الآن.