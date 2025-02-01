مسؤولون أميركيون: السيطرة على حريق لوس أنجلوس بالكامل

شفق نيوز/ كشف مسؤولو مكافحة الحرائق في الولايات المتحدة الأميركية، عن احتواء حريق لوس أنجلوس بنسبة 100%، بعد أكثر من 3 أسابيع من اندلاع حرائق الغابات.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إنه "تم أيضا احتواء حريق باليساديس الأكبر، الذي أتى على 23448 فداناً على الجانب الغربي من لوس أنجلوس، بنسبة 100 بالمئة.

كما قالت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا إن "الحريقين الرئيسيين بالإضافة إلى العديد من الحرائق الأصغر حجما خلقا أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ مقاطعة لوس أنجلوس، إذ أسفرا عن مقتل 28 شخصاً وإلحاق أضرار أو تدمير أكثر من 16 ألف مبنى".

في حين، وقال المسؤولون في مقاطعة لوس أنجلوس إن "أوامر صدرت في وقت ما من الحريق بإجلاء 180 ألف شخص".

وتتوقع شركة أكيوويذر، العاملة في مجال التنبؤ بالطقس، أن تتجاوز الأضرار والخسائر الاقتصادية 250 مليار دولار.

وصلت الأمطار التي طال انتظارها إلى جنوب كاليفورنيا قبل أيام، مما ساعد رجال الإطفاء على احتواء الحرائق، لكن ذلك زاد أيضا من خطر حدوث سيول وانهيارات طينية في التلال.