مسيرة أمريكية تستهدف عنصرا في القاعدة بحضرموت اليمنية

شفق نيوز/ استهدفت طائرة مسيرة يعتقد أنها أمريكية فجر الاثنين عنصرا في تنظيم "القاعدة" بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، وفق مصدر بالمحافظة.

وقال مصدر في السلطة المحلية بحضرموت لوكالة "سبوتنيك" بأن "طائرة أمريكية بدون طيار شنت غارة على سيارة تقل عنصرا من القاعدة في منطقة جول القراشم قرب مفرق غيل بن يمين شمال شرقي مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت".

وأشار إلى أن الغارة أسفرت عن احتراق السيارة بمن عليها دون كشف هويته، مضيفا أن "الطائرة ظلت محلقة بكثافة في سماء مناطق مديريات وادي حضرموت، فيما يبدو أنها كانت تتعقب السيارة قبل أن تقصفها بصورة مباشرة".

وكانت السلطات اليمنية أعلنت في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 إحباط مخطط لتنظيم "القاعدة" يستهدف "تفجير منشآت خدمية وعسكرية وأمنية، بينها البنك المركزي ومقر السلطة المحلية والقبض على خلية مكونة من 5 عناصر بينهم قيادي من الصف الأول".

واستعاد الجيش اليمني بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، في 24 أبريل/ نيسان 2016، السيطرة على مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت من قبضة "القاعدة" بعد عام من خضوعها لهيمنة التنظيم.

وتشهد مناطق عدة في اليمن حضورا لعناصر تنظيم "القاعدة" من بينها مدن وادي حضرموت، ما دعا الجيش اليمني وقوات التحالف العربي إلى تنفيذ عمليات عسكرية على معاقل التنظيم لتطهير تلك المناطق من عناصره.

كما يشن بين حين وآخر هجمات تستهدف الجنود اليمنيين، أبرزها في سبتمبر العام الماضي، حين قتل أربعة جنود في هجوم في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، وأربعة عناصر من قوات "الحزام الأمني" المؤيدة لانفصال الجنوب اليمني في انفجار عبوة ناسفة زرعها تنظيم القاعدة في أغسطس العام الماضي.