"مسيرة عراقية" وعمليات لحزب الله تستهدف جنوداً ومواقع إسرائيلية.. فيديو

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" صباح اليوم السبت، أنها هاجمت "هدفا عسكريا" في شمالي إسرائيل بواسطة الطيران المسير.

وقالت في بيان لها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم السبت 19-10-2024، هدفا عسكريا في شمال أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت "المقاومة في العراق" أعلنت فجر الخميس الماضي، أنها هاجمت "هدفا حيويا" في إيلات بجنوب إسرائيل، بالطيران المسير.

في السياق، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، تنفيذه عددا من العمليات العسكرية التي استهدفت جنودا ومواقع إسرائيلية.

وقال حزب الله في بيان إنه استهدف فجر السبت، تجمعا لجنود إسرائيليين في جل الدير شمال شرق مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية. ‏

وفي بيان آخر، قال حزب الله إنه قصف تجمعا لجنود إسرائيليين في مستعمرة المالكية.

وكشف حزب الله أيضا عن قصفه بالصواريخ لقاعدة فيلون في روش بينا شرق مدينة صفد، مساء الجمعة.

كذلك أطلق حزب الله "سربا من المسيرات الانقضاضية" على قاعدة نشريم جنوب شرق حيفا.

واستخدم الحزب في استهداف موقع كريات إيلعيزر "قاعدة الدفاع الجوي الرئيسية" غرب مدينة حيفا، "صواريخ نوعية" على حد قوله.

واستهدف الحزب دبابة "ميركافا" في محيط موقع العباد بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، رصد طائرة مسيرة أطلقت من الشرق ودخلت المجال الجوي لإسرائيل وسقطت من دون وقوع إصابات، في وقت أفيد عن إصابة مباشرة لأحد المباني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "بعد انطلاق صفارات الإنذار في الساعة 03:35 في منطقة شمال الجولان، تم رصد طائرة بدون طيار أطلقت من الشرق عبرت من سوريا".

ولفت الجيش إلى أنه تم تحديد مكان سقوط المسيرة في المنطقة، من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات".

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد فجر اليوم بأن صفارات الإنذار انطلقت في شمال إسرائيل.

والخميس، أعلن حزب الله، إطلاق "مرحلة جديدة وتصاعدية" في المواجهة مع إسرائيل، مؤكدا للمرة الأولى استخدام "صواريخ دقيقة" لاستهداف القوات الإسرائيلية عند الحدود في جنوب لبنان أو في شمال الدولة العبرية.