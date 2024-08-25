مسيرة إسرائيلية تغتال قيادياً في حركة "أمل" اللبنانية

شفق نيوز/ أفادت مصادر لبنانية، يوم الأحد، بمقتل شخص جرّاء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين سيارة في الحي الغربي من بلدة "الخيام" جنوبي لبنان.

وأفاد "مركز عمليات طوارئ الصحة العامة" التابع لوزارة الصحة، بأن "الغارة الإسرائيلية بمسيّرة على سيارة في بلدة الخيام أدت إلى استشهاد شخص"، وفق بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأعلنت "أفواج المقاومة اللبنانية" المعروفة اختصاراً باسم حركة "أمل" الشيعية، في بيان مقتضب، عبر منصة "إكس"، أن القتيل يدعى أيمن كامل إدريس من "لواء الخيام"، وهو من بلدة "الخيام" ومن مواليد عام 1989.

وقالت الحركة، في بيانها، إن إدريس "استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والجهادي دفاعاً عن لبنان والجنوب"، دون مزيد من التفاصيل.

وتداول ناشطون صورة لسيارة تشتعل فيها النيران قالوا إنها السيارة المستهدفة بالغارة، والتي كانت متوقفة على جانب أحد المنازل.