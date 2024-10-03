مسيرات "أنصار الله" تقصف أهدافاً في يافا

شفق نيوز/ أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم الخميس، أن "سلاح الجو المسير استهدف هدفا حيويا في يافا بعدد من الطائرات المسيرة نوع "يافا".

وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله، العميد يحيى سريع، إن "العملية في يافا حققت أهدافها بنجاح بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها"، مؤكدا أنها تأتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.

وحيت "أنصار الله"، من وصفهم بـ "الأبطال المجاهدين في جبهات غزة والضفة وكذلك جبهات لبنان والعراق"، مؤكدا استمرار أنصار الله في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان.

في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس رصد طائرتين مسيرتين في بات يام الساحلية جنوب تل أبيب، وأكد اعتراض واحدة في حين سقطت الثانية في منطقة مفتوحة.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار في بيت يام الساحلية جنوب تل أبيب بعد رصد طائرة مسيرة.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس اعتراض "هدف جوي مشبوه" قبالة شواطئ تل أبيب الكبرى.

وأكدت تقارير إسرائيلية في وقت سابق سماع دوي انفجارات قوية في منطقة تل أبيب الكبرى من دون إطلاق صفارات الإنذار.