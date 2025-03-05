مسلحون يقتلون 3 عناصر من مخابرات الأسد في درعا

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، بأن مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين من بينهم طفل بعد استهدافهم في مدينة الصنمين شمالي محافظة درعا السورية.

وبحسب المرصد، فإن القتلى الثلاثة كانوا يعملون لصالح شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام السابق.

فيما قالت شبكة "درعا 24" الاخبارية، إن الشبان الثلاثة هم، أسامة محمد العتمة، الملقب بـ"الآوتس"، ونور جمعة، وعلي العماد، فيما أصيب ثلاثة آخرون، بينهم طفل، كانوا في موقع الحادثة.

وأضافت الشبكة الإعلامية أن القتلى الثلاثة كانوا يعملون ضمن مجموعة يقودها "محسن الهيمد"، التابعة لفرع الأمن العسكري سابقا، وكانت طرفا في اشتباكات تجددت في المدينة أكثر من مرة، وأسفرت عن العديد من القتلى، إضافة لاتهام المجموعة بتنفيذ عمليات اغتيال في المدينة.