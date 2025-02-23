مستقبل سوريا على طاولة "حوار وطني" الثلاثاء

شفق نيوز/ حددت اللجنة التحضيرية لمؤتمر "الحوار الوطني السوري"، يوم الثلاثاء المقبل، موعداً لافتتاح المؤتمر الساعي لبحث مستقبل البلاد، بعد مضي أكثر من شهرين على إسقاط نظام بشار الأسد.

وقال عضوان في اللجنة، خلال لقاء صحفي، إن أعضاءها السبعة تشاوروا مع حوالي 4000 شخص في جميع أنحاء سوريا خلال الأسبوع الماضي، لـ"جمع وجهات النظر التي من شأنها أن تساعد في وضع تصور لإعلان دستوري وإطار اقتصادي جديد وخطة للإصلاح المؤسسي".

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت الرئاسة الانتقالية السورية عن تشكيل لجنة تحضيرية من 7 أعضاء من أجل عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي أعلنت عنه منذ توليها السلطة.

وكلّف رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، حسن الدغيم وماهر علوش ومحمد مستت ومصطفى الموسى ويوسف الهجر وهند قبوات وهدى أتاسي، بعضوية اللجنة التحضيرية.

ووفق القرار، تقر اللجنة المحدثة نظامها الداخلي وتضع معايير عملها "بما يضمن نجاح الحوار الوطني"، على أن ينتهي عملها "بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر المرتقب".

وأعلنت اللجنة التحضيرية، عن بدء توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها غداً الاثنين .

وقالت اللجنة، إنه "في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني، تم عقد أكثر من 30 لقاء شملت جميع المحافظات لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري".

وأضافت أنه شارك في اللقاءات ما يقارب 4000 رجل وامرأة وأجرت اللجنة العديد من الحوارات بهدف الاستماع لمختلف الآراء والتوجهات حيث استمعت ودونت أكثر من 2200 مداخلة واستلمت مشاركات مكتوبة تزيد عن 700 مشاركة.