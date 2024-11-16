مستشار نتنياهو يخضع للاستجواب للاشتباه بتورطه في "قضية التسريبات"

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت، باستجواب السلطات الإسرائيلية، مستشارا لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، للاشتباه في تورطه بتسريب معلومات سرية من مكتب رئاسة الوزراء.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الشرطة استجوبت مستشار نتانياهو، جوناثان أوريتش، الذي لا يعد جزءا من طاقم مكتب رئيس الحكومة الرسمي، لكنه يحمل صفة مستشار.

وأضافت الصحيفة أن أوريتش "يتمتع بنفوذ كبير على سياسة نتنياهو الإعلامية، كما شارك في جلسات إحاطة عقدها رئيس الوزراء في مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، أثناء الحرب".

وكان تساحي بروفرمان، رئيس طاقم رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد خضع، الخميس، للتحقيق في قضية تسريب وثائق من مكتب نتانياهو.

ويواجه بروفرمان تحقيقاً بشبهة ارتكاب جريمة خيانة الأمانة، على خلفية الاشتباه في تعديل بروتوكولات اجتماعات مجلس الوزراء خلال الحرب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بروفرمان، هو المشتبه به في ابتزاز ضابط في الجيش الإسرائيلي لـ"تغيير محاضر اجتماعات في زمن الحرب" من خلال تهديده بـ"تسجيل فيديو حساس"، الأمر الذي نفاه بروفرمان ووصفه بالادعاء الكاذب.