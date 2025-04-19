مستشار خامنئي: مفاوضات روما بصلاحيات كاملة

شفق نيوز/ أعلن المستشار السياسي للمرشد الإيراني علي خامنئي، يوم السبت، أن الوفد الإيراني المفاوض يشارك في مفاوضات روما "بصلاحيات كاملة".

وشدد المستشار علي شمخاني، على أن بلاده تخوض المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق "متوازن"، وليس بدافع "الاستسلام"، على حد تعبيره.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد اليوم السبت في مدينة روما، برعاية وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

وأكد بقائي في تصريح رسمي أن إيران تنتهج الدبلوماسية بحسن نية ومسؤولية، وتلتزم بحل القضايا عبر السبل الحضارية، مشدداً على أن المفاوضات تجري في إطار الحفاظ على المصالح العليا للشعب الإيراني.

وأضاف: "ندرك أن الطريق ليس سهلاً، لكننا نتحرك بخطى مدروسة، وبأعين مفتوحة على تجارب الماضي"، في إشارة إلى التحديات التي واجهت طهران في جولات التفاوض السابقة.

وبحسب وكالة "تسنيم" الايرانية للأنباء، تُعقد الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، اليوم السبت، في مقر سفارة سلطنة عمان في العاصمة الإيطالية روما، عند الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت طهران (12:00 ظهرًا بتوقيت بغداد)، على أن تستمر الجلسة لما لا يقل عن خمس ساعات.

وأفادت تقارير بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى روما مساء الجمعة، للمشاركة في هذه الجولة التي تُدار بوساطة عمانية عبر وزير خارجية السلطنة، دون لقاء مباشر بين الوفدين الأميركي والإيراني.

وتأتي هذه الجولة الجديدة من المحادثات في وقت تحاول فيه الأطراف المعنية التوصل إلى صيغة زمنية ملزمة لاتفاق نووي جديد، بعد زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، والتي لم تُفضِ إلى اتفاق بشأن تقديم إيران معلومات شاملة حول برنامجها النووي.

وتطالب إيران بضمانات بعدم المساس بأجهزة الطرد المركزي ومخزونها من اليورانيوم، وتصر على استبعاد ملف الصواريخ الباليستية من التفاوض، فيما تتمسك واشنطن بضرورة وقف عمليات التخصيب عالي النقاء كشرط أساسي لرفع العقوبات.

إلى ذلك، كشف مسؤول إيراني، اليوم السبت، أن طهران تسعى للحصول على ضمانات بعدم انسحاب الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي دونالد ترمب من أي اتفاق نووي جديد في حال فاز بالانتخابات المقبلة، وذلك ضمن جولة المفاوضات غير المباشرة الجارية في روما.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الإيراني قوله إن "خطوطنا الحمراء واضحة، ولن نقبل بتفكيك أجهزة الطرد المركزي، أو خفض التخصيب إلى الصفر، أو التفاوض على برنامجنا الصاروخي".