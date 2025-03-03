مستشار ترامب: زيلينسكي غير مستعد لمحادثات السلام و"محفظة" أمريكا ليست بلا حدود

شفق نيوز/ أكد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز، يوم الاثنين، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "غير مستعد" لمحادثات السلام، فيما بين أن صبر الولايات المتحدة ومحفظتها ليسا بلا حدود.

وأشار والتز في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" تعليقا على المشادة التي حدثت في لقاء زيلينسكي بالرئيس دونالد ترامب، إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن فلاديمير زيلينسكي ليس مستعدا لمحادثات السلام.

وأضاف مستشار الأمن القومي: "ما أصبح واضحا لنا في هذا الاجتماع هو أنه غير مستعد للحديث عن السلام على الإطلاق. لكن المشكلة هنا هي أن الوقت ليس في صالحه".

وأوضح أن "ما سمعناه في الاجتماع بين ترامب وزيلينسكي، هو أن استمرار الحرب لسنوات عديدة هو خيار. لكنه ليس كذلك"، وأكد أيضا أن زيلينسكي نفسه أثار صراعا مع إدارة ترامب في البيت الأبيض.

وقال والتز إن "معظم الناس لم يشاهدوا سوى الدقائق العشر الأخيرة، عندما خرجت الأمور عن السيطرة، لكن أولئك الذين شاهدوا الفيديو بالكامل رأوا زيلينسكي يستفز الإدارة بشكل متكرر من خلال محاولته إعادة التفاوض على الصفقة التي تم إبرامها بالفعل واستخدامها للحصول على ضمانات أمنية بعد الحرب".

وأضاف: "ما ينقصنا الآن هو بيان من زيلينسكي يقول: أنا مستعد لاتخاذ الخطوات اللازمة، وإجراء المفاوضات الضرورية، والوصول إلى التسويات المطلوبة لوقف الأعمال العسكرية، والانتقال إلى وقف إطلاق النار. أي خيار - لمدة شهر أو أسبوعين، ووقف الضربات بعيدة المدى من كلا الجانبين".

وشدد على أن استراتيجية استمرار الصراع "على غرار الحرب العالمية الأولى "لن تؤدي إلا إلى عواقب كارثية"، وقال والتز: "ما يُعرض علينا كبديل هو مجرد استمرار لحرب استنزاف على نمط الحرب العالمية الأولى، حرب تطحن البشر والذخائر والموارد الوطنية".

وأكد أيضا أن واشنطن لا تنوي مواصلة دعم كييف بشكل غير محدود دون وجود خطة واضحة للخروج من الصراع، وأضاف والتز: "الأمريكيون قدموا دعما سخيا لأوكرانيا، لكن الحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد دون وجود طريق حقيقي نحو السلام".