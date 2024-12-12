مستشار الأمن الأمريكي: لدي إحساس بأن نتانياهو جاهز لعقد اتفاق بشأن غزة

شفق نيوز/ أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، وذلك في ختام مباحثاته مع المسؤولين الإسرائيليين في القدس،

سوليفان، قال كذلك "إننا نعمل كل ما في وسعنا للإفراج عن الرهائن وإعادتهم إلى أهاليهم".

كما قال سوليفان إنه ناقش مع المسؤولين الإسرائيليين الخطوات اللازمة لإدخال مزيد من المساعدات إلى سكان قطاع غزة.

وأضاف سوليفان أنه كان لديه إحساس بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، جاهز لعقد صفقة بشأن غزة، وأن هدفه هو عقد اتفاق خلال هذا الشهر.

وقال سوليفان كذلك إن موقف حركة حماس على طاولة المفاوضات تغير بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأوضح المسؤول الأميركي أن اغتيال إسرائيل لقادة في حماس، ساعد في وضع محادثات وقف إطلاق النار على المسار الصحيح لتحقيق نتائج إيجابية.

وبخصوص الأوضاع في سوريا، قال سوليفان إن ما تفعله إسرائيل هو تحديد التهديدات وتحييدها.

كما قال سوليفان بأن الوضع في سوريا يحمل "مجموعة من المخاطر بما في ذلك احتمال تقسيم الدولة".

كما قال المسؤول الأميركي أنه يتوقع أن "يكون احتلال إسرائيل للمنطقة العازلة في سوريا مؤقتاً".