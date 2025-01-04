مساع لبنانية لتعزيز "السيادة" ومواجهة "طائرات إيران"

شفق نيوز/ قال عضو مجلس النواب اللبناني عن حزب القوات اللبنانية نزيه متى، إن لبنان يسعى لاستعادة سيادته على مرافقه الحيوية، ومن بينها المطارات، وضبط الحدود، مشيرا إلى محاولات إيرانية لـ "استباحة سيادة البلاد".

وأضاف متى، في حديث لقناة "الحرة" الامريكية، أن طهران "لم تعتد على تفتيش طياراتها القادمة إلى لبنان، وكانت تحظى بدعم كبير من حزب الله، حيث كانت تدخل لهم السلاح والأموال".

وكانت السلطات اللبنانية قد أجرت "تفتيشا دقيقا" لطائرة إيرانية، على خلفية رفض دبلوماسي إيراني تفتيش حقيبتين بحوزته.

من جهته، قال نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق، بيتر بروكس، إن السياسات الإيرانية "لم تجلب سوى المتاعب" إلى لبنان، وحتى للشرق الأوسط.

وأضاف أن ما حصل بشأن الطائرة الإيرانية، يشير إلى أن طهران "تريد الاستمرار بتجاوز سيادة الدولة اللبنانية"، بينما تسعى بيروت إلى استعادة سيادتها.

وأكد بروكس أن الشعب اللبناني "يريد تقرير مصيره من دون تدخلات"، منوها إلى أن هذه الممارسات "شهدناها في فترة سابقة بعد خروج سوريا من لبنان".

وتعرضت إيران والمجموعات المتحالفة معها، لا سيما حزب الله اللبناني، خلال السنة الماضية لضربات كبيرة من إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة ثم بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران في لبنان.