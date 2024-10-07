مسؤول إيراني: قاآني بخير ولا حاجة لبيان رسمي

شفق نيوز/ أكد مساعد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والسفير الإيراني السابق في العراق إيرج مسجدي، يوم الاثنين، أن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، "بصحة جيدة".

ونقلت وكالة أنباء فارس عن مسجدي قوله: "الكثير منا يتساءل ماذا حدث لسردار قاآني؟ لكنه بصحة جيدة ونشط".

وأضاف مسجدي قائلاً: "البعض يقول بوجوب الإدلاء ببيان رسمي بذلك، لماذا البيان؟ ليست هناك حاجة للقيام بذلك".

ويأتي هذا التصريح بعد تداول أنباء عن انقطاع الاتصال بقاآني أو احتمال مصرعه في ضربة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يُعتقد أن الضربة استهدفت هاشم صفي الدين، الخليفة المحتمل لحسن نصر الله، الذي كان في اجتماع مع قآاني.