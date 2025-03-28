أمر قضائي لإدارة ترامب بالحفاظ على رسائل "سيغنال" بشأن هجوم الحوثيين

شفق نيوز/ وجه قاضٍ أمريكي، يوم الجمعة، الوكالات الفيدرالية في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بالحفاظ على الرسائل المتبادلة عبر تطبيق "سيغنال" التي ناقشت خطط الهجوم على الحوثيين في اليمن.

وأصدر القاضي جيمس بوزبيرغ قراره بإلزام الوكالات الفيدرالية، التي شارك رؤساؤها في المحادثة، بالحفاظ على الرسائل المرسلة بين 11 و15 مارس/آذار، وهي الفترة التي تم خلالها توثيق المحادثة من قبل صحفي بمجلة "ذي أتلانتيك".

وأكد محامٍ من إدارة ترامب أن الجهات المعنية تعمل على تحديد السجلات المتبقية للحفاظ عليها وفقًا للقرار.

من جانبها، انتقدت المدعية العامة بام بوندي القاضي بوزبيرغ، معتبرة أنه من بين القضاة الذين "يحاولون عرقلة أجندة ترامب"، في إشارة إلى قرارات سابقة له، من بينها منع ترحيل مهاجرين فنزويليين.

يأتي هذا القرار القضائي بعد دعوى رفعتها منظمة "أميركان أوفرسايت" المعنية بمساءلة الجهات الحكومية، حيث اتهمت المنظمة إدارة ترامب بانتهاك قانون حفظ السجلات الفيدرالي من خلال استخدام تطبيق "سيغنال"، الذي يسمح بحذف الرسائل تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.

وقالت المديرة التنفيذية المؤقتة للمنظمة، شيوما تشوكو: "نحن ممتنون للقرار القضائي بوقف أي محاولات لحذف هذه السجلات المهمة. من حق الجمهور معرفة كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب والأمن القومي".

وكان موقع "ذي أتلانتيك" قد نشر الأربعاء الماضي تسريبات للرسائل المتداولة في المجموعة، والتي تضمنت مناقشات بين كبار مسؤولي الأمن القومي بشأن ضربات عسكرية ضد الحوثيين، حيث شارك وزير الدفاع بيت هيغسيث معلومات حول توقيت الهجمات، بما في ذلك استهداف شخص وصف بأنه إرهابي قبل ساعات من تنفيذ الهجوم.

وفي أعقاب هذه التسريبات، دعا كبار أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إلى تشكيل لجنة تحقيق تابعة للبنتاغون للتحقق من الادعاءات الواردة في التقرير.

وأثار الكشف عن هذه المحادثات جدلًا واسعًا حول تعامل إدارة ترامب مع المعلومات العسكرية والاستخباراتية الحساسة، في حين تركز الدعوى القضائية على اعتبار هذه الرسائل سجلات حكومية يجب الاحتفاظ بها وفقًا للقانون الفيدرالي.