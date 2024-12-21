أمريكا توافق على صفقة أسلحة لمصر بأكثر من 5 مليارات دولار

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز"، بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، ذكرت أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لأسلحة إلى مصر بقيمة تتجاوز خمسة مليارات دولار.

وتتضمن الصفقة تحديث وتجديد معدات دبابات "إبرامز"، وهو الجزء الأكبر من الصفقة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 4.69 مليار دولار. وستتولى شركة "جنرال داينامكس لاند سيستمز" تنفيذ هذه الصفقة.

وأضافت وزارة الدفاع أن الصفقة تشمل أيضاً مبيعات أسلحة أخرى، من بينها صواريخ "هيلفاير" بقيمة 630 مليون دولار، بالإضافة إلى منظومة أسلحة دقيقة بقيمة 30 مليون دولار.

تُعد هذه الصفقة جزءاً من سلسلة اتفاقيات تسليح بين الولايات المتحدة ومصر في السنوات الأخيرة. ففي يناير 2022، وافقت واشنطن على بيع معدات عسكرية للقاهرة بقيمة 2.56 مليار دولار، شملت طائرات نقل عملاقة وأنظمة رادار للدفاع الجوي.

وفي مايو من السنة نفسها أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة لبيع طائرات هليكوبتر من طراز "شينوك 47-إف" لمصر بقيمة 2.6 مليار دولار.