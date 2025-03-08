أمريكا تنفذ أول حكم إعدام "رمياً بالرصاص" منذ 15 عاماً

شفق نيوز/ أعلنت ولاية ساوث كارولينا، يوم السبت، تنفيذ حكم إعدام "رميا بالرصاص" في حق رجل مدان بالقتل، في أول إعدام من نوعه في الولايات المتحدة منذ 15 عاما.

وبحسب وزارة الإصلاح في الولاية، كان آخر تنفيذ للإعدام رميا بالرصاص في عام 2010، وإعدام براد سيجمون، 67 عامًا هو الرابع بهذه الطريقة في الولايات المتحدة منذ إعادة عقوبة الإعدام في عام 1976.

ونفذت فرقة إعدام العقوبة في حق سيجمون، أمس الجمعة، وأعلن وفاته من قبل طبيب في الساعة 6:08 مساءً.

واختار سيغمون أن يعدم رميا بالرصاص، قائلاً إنه يخشى موتا أبطأ وأكثر تعذيبًا في حال اختار الكرسي الكهربائي أو الحقن المميت.

وتستخدم معظم عمليات الإعدام الأميركية الحقن المميت، والذي تم تقديمه في السبعينيات كطريقة أقل عنفًا. لكنها أصبحت أكثر الوسائل الفاشلة للتنفيذ، وفقًا لمركز معلومات عقوبة الإعدام.