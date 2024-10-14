أمريكا تنزل إلى المياه سفينة إنزال عسكرية جديدة.. فيديو

شفق نيوز/ أنزلت الولايات المتحدة إلى المياه مؤخرا سفينة إنزال عسكرية جديدة، بحسب ما ذكره موقع Naval News.

وجاء في منشور على الموقع، إن احتفالية أقيمت في حوض بناء السفن التابع لشركة Huntington Ingalls Industries بولاية ميسيسيبي، وخصصت لإنزال سفينة جديدة من فئة Flight II إلى المياه، هذه السفينة هي نسخة مطورة عن سفن سان أنطونيو الأمريكية".

وكشف الموقع أن الاحتفالية أقيمت يوم الثلاثاء الثامن 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت في وقت سابق إلى أن سفن Flight II الجديدة ستحل محل سفن الإنزال العسكري التي كانت قد انضمت إلى الجيش الأمريكي ما بين عامي 1985 و1992.

وتعتمد الولايات المتحدة على سفن "سان أنطونيو" في عمليات الإنزال العسكري لقواتها البحرية، كما يمكن استعمال هذه السفن في مهام الإغاثة الإنسانية في حالات الكوارث.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن "سان أنطونيو" 208.5 م، وعرضها 32 مترا، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 25300 طن، كما يمكنها الإبحار بسرعة 23 عقدة بحرية، ونقل 360 عسكريا بعتادهم الحربي الكامل، وتتسلح بصواريخ مضادة للأهداف الجوية، ورشاشات من عيار 30 و12.7 ملم، أما سفن Flight II المعدلة عنها فستكون قادرة على نقل 700 جندي، و14 مدرعة وآلية عسكرية، بالإضافة إلى المروحيات، وستحصل على رادارات ومعدات توجيه جديدة.

المصدر : RT