أمريكا تفرض عقوبات على مصفاة نفط صينية تشتري الخام الإيراني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، فرض عقوبات على محطة ومصفاة نفط في الصين بسبب شرائها النفط الخام الإيراني.

وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان لها، إلى أن سياسة الضغوط القصوى على إيران تعني ملاحقة منتهكي العقوبات أينما كانوا.

ووفق ما أفادت وكالة "رويترز" يقول التجار إن العقوبات الأمريكية الجديدة ستبطئ واردات الصين من النفط الإيراني لكنها لن توقفها.

ومن المتوقع أن تنخفض شحنات النفط الإيراني إلى الصين على المدى القريب بعد فرض عقوبات أمريكية جديدة على مصفاة وناقلات نفط، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وفق الوكالة.

لكن التجار توقعوا أن يجد المشترون حلولا بديلة للحفاظ على تدفق بعض الكميات على الأقل.

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على كيانات، بما في ذلك مصفاة "شوغوانغ لوتشينغ" للبتروكيماويات، وهي مصفاة مستقلة في مقاطعة شاندونغ شرق الصين، وعلى سفن تزود هذه المصفاة بالنفط في الصين، وهي أكبر مشتري الخام الإيراني.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل حملة "الضغوط القصوى" ضد إيران وفرض عقوبات على الكثير من الأشخاص والكيانات، بما في ذلك وزير النفط الإيراني.